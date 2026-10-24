फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Students from Delhi could not reach Pithoragarh Medical College due to flight discount

Pithoragarh News: फ्लाइट छूटने से दिल्ली का छात्र प्रवेश लेने नहीं पहुंच सका पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज

Sat, 24 Oct 2026 11:07 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sat, 24 Oct 2026 11:07 PM IST
विज्ञापन
Students from Delhi could not reach Pithoragarh Medical College due to flight discount
पिथौरागढ़। मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए केंद्र कोटे की रिक्त तीन सीटों में सिर्फ एक ही विद्यार्थी प्रवेश के लिए पहुंचा। राजस्थान से पहुंचे छात्र ने केंद्र कोटे में प्रवेश लिया। वहीं दिल्ली का छात्र फ्लाइट छूटने से प्रवेश के लिए नहीं पहुंच सका। वह अब 26 अक्तूबर को प्रवेश ले सकेगा।
विज्ञापन

पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 50 सीट निर्धारित हैं। अब तक केंद्र कोटे की 43 सीटों के सापेक्ष 41 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। केंद्र कोटे की सीट पर प्रवेश लेने के लिए शनिवार को राजस्थान से एक छात्र पहुंचा। अब केंद्र कोटे की दो और राज्य कोटे की दो सीट खाली हैं। दिल्ली के छात्र की फ्लाइट छूटने से वह केंद्र कोटे की रिक्त सीट पर प्रवेश लेने के लिए पिथौरागढ़ नहीं पहुंच सका। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के मुताबिक, अब वह सड़क मार्ग से पिथौरागढ़ आ रहा है जो रविवार को पहुंचेगा। अवकाश के चलते वह सोमवार को प्रवेश ले सकेगा। हालांकि राज्य कोटे की खाली सीटों में प्रवेश लेने के लिए कोई भी विद्यार्थी नहीं आया। कॉलेज प्रबंधन को उम्मीद है कि जल्द सभी रिक्त सीटों पर प्रवेश पूरे हो जाएंगे और 27 अक्तूबर से पहले बैच की पढ़ाई शुरू होगी।
विज्ञापन


..........
मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थियों को 26 अक्तूबर तक प्रवेश दिया जाएगा। केंद्र कोटे में प्रवेश पाने के लिए सिर्फ एक ही छात्र पहुंचा। दूसरा छात्र प्रवेश नहीं ले सका। अन्य रिक्त सीटों पर जल्द प्रवेश होने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन

-डॉ. एके सिंह, प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज, पिथौरागढ़
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed