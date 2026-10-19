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Pithoragarh News: पूर्व सैनिक कल्याण विभाग की सचिव ने वीरांगनाओं को किया सम्मानित

Mon, 19 Oct 2026 11:20 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Mon, 19 Oct 2026 11:20 PM IST
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Secretary, Department of Ex-Servicemen Welfare, honored the widows of fallen soldiers
पिथौरागढ़। पूर्व सैनिक कल्याण विभाग की सचिव सुकृति लिखी ने जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने 14 वीरांगनाओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया।
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उन्होंने पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं की समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों और वीर नारियों की पेंशन सहित अन्य समस्याओं का गंभीरता से समाधान किया जा रहा है। पूर्व सैनिक और वीरांगनाएं किसी धरोहर से कम नहीं हैं। इस दौरान सैनिक कल्याण के निदेशक दिग्विजय सिंह बसेड़ा ने उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया।
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