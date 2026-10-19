Pithoragarh News: अंडर-17 राज्य स्तरीय फुटबाल प्रतियोगिता के लिए चयन ट्रायल आज

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चयनित खिलाड़ियों को 22 से 26 अक्तूबर तक हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित योगस्थली खेल परिसर में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा। जिला क्रीड़ा अधिकारी बबीता बिष्ट ने बताया कि ट्रायल में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाणपत्र, पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, जन्म प्रमाणपत्र और आधार कार्ड की छायाप्रति साथ लाना अनिवार्य है। उन्होंने फुटबाल प्रशिक्षकों से भी अपने अधीन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों को ट्रायल में प्रतिभाग कराने की अपील की गई है।

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चंपावत। अंडर-17 बालक वर्ग की राज्य स्तरीय फुटबाल प्रतियोगिता के लिए मंगलवार 19 अक्तूबर को स्पोर्ट्स स्टेडियम टनकपुर में चयन ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। सुबह 10 बजे से ट्रायल शुरू होंगे।