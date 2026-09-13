Pithoragarh News: पिथौरागढ़ में सुबह दस बजे से बिजली रही गुल

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पिथौरागढ़। यूपीसीएल की तरफ से रविवार को नगर के कुमौड़ और खलगड़ा क्षेत्र में बिजली कटौती से लोग परेशान रहे। डीडीहाट को जाने वाली लाइन के तार ठीक करने की वजह से यूपीसीएल को यह कटौती करनी पड़ी। कुमौड़ और खलगड़ा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में सुबह 10 बजे से शाम के पांच बजे तक आशिंक या पूर्ण कटौती करनी पड़ी, जिससे उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यूपीसीएल के नगर क्षेत्र के जेई भीम आर्या ने बताया कि शेड्यूल के हिसाब से सोमवार को नगर क्षेत्र में कहीं भी बिजली कटौती नहीं रहेगी। संवाद