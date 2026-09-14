Pithoragarh News: जीआईसी से घंटाकरण क्षेत्र तक रहेगी बिजली कटौती

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पिथौरागढ़। आज (मंगलवार) धोबीघाट, जीआईसी रोड, शनि मंदिर, अपटेक, बजेटी, घंटाकरण, नगर निगम, जिला न्यायालय क्षेत्र में बिजली कटौती रहेगी। यूपीसीएल के ईई नितिन गर्खाल ने बताया कि लाइन सुधारीकरण के चलते इन क्षेत्रों में सुबह 10 से शाम पांच बजे तक आंशिक या पूर्ण रूप से बिजली कटौती की जाएगी। भविष्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए ऐसा किया जा रहा है। वहीं सोमवार को भदेलवाड़ा, बीएसएनएल, पुलिस लाइन, कुमौड़, जाखनी, निराड़ा, चैसर, पॉवर ग्रिड क्षेत्र में बिजली कटौती होने से बड़ी आबादी को परेशानी का सामना करना पड़ा। संवाद