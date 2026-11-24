मुनस्यारी-मिलम सड़क पर रड़गाड़ी के पास पहाड़ी से गिरे बोल्डरों की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। घायल की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हेलिकॉप्टर से जिला मुख्यालय भेजा गया। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।

मुनस्यारी-मिलम सड़क पर मजदूरी कर रहे साईपोला निवासी भुवन कुमार (26) पुत्र स्व. नरी राम मंगलवार को अपने साथी गांव के ही प्रदीप कुमार (24) पुत्र चंद्र राम के साथ छुट्टी लेकर बाइक से घर आ रहा था। रड़गाड़ी के पास अचानक पहाड़ी दरक गई और बोल्डर उनकी बाइक पर गिर गए। बोल्डरों की चपेट में आने से दोनों घायल हो गए। साथियों की सूचना पर उन्हें बीआरओ की एंबुलेंस से सीएचसी पहुंचाया गया।

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डॉ. गौरव कुमार ने बताया कि भुवन कुमार की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई थी। वहीं प्रदीप कुमार के सिर में गंभीर चोट होने से उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। क्षेत्र के लोगों की मांग पर प्रदीप को हेलिकॉप्टर से जिला मुख्यालय भेजा गया जहां अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।

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मुनस्यारी-मिलम सड़क का निर्माण जोहार घाटी के माइग्रेशन गांवों के साथ ही चीन सीमा को जोड़ने के लिए किया जा रहा है। वर्ष 2008 में सड़क का निर्माण शुरू किया गया जो अब लगभग पूरा हो चुका है। वर्तमान में इसका चौड़ीकरण किया जा रहा है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी इस सड़क पर बेमौसम दरक रही पहाड़ियों का ट्रीटमेंट नहीं किया जा सका है। रसगाड़ी के पास भी ट्रीटमेंट न होने से बगैर बारिश के ही पहाड़ी दरक गई और बोल्डरों की चपेट में आने से साईपोलो के भुवन को काल के गाल में समाना पड़ गया।

भुवन कुमार अपने घर का इकलौता कमाने वाला था। उसके माता-पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। वह मुनस्यारी-मिलम सड़क पर मजदूरी कर पत्नी मनीषा और पांच साल से कम उम्र की दो बेटियों और एक बेटे का पालन-पोषण कर रहा था। अचानक हुई इस घटना से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। पति को खोने के बाद मनीषा पर अब खुद को संभालने के साथ तीन मासूम बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी है। पति की मौत से मनीषा बदहवास है, वहीं मासूम बच्चों को यह भी पता नहीं है कि अब उनके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया है।

शादी में शामिल होने के लिए लौट रहे थे घर

बताया जा रहा है कि भुवन और प्रदीप के गांव साईपोलो में उनकी बिरादरी में युवक का विवाह होना है। इसी समारोह में शामिल होने के लिए दोनों छुट्टी लेकर बाइक से घर लौट रहे थे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि रास्ते में उनके साथ हादसा हो जाएगा। घर पर परिजन दोनों का इंतजार कर रहे थे लेकिन उन्हें एक की मौत तो दूसरे के अस्पताल पहुंचने की खबर मिली।

कोट मुनस्यारी-मिलम सड़क पर पहाड़ी दरक गई और बोल्डरों की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। रड़गाड़ी में सड़क निर्माण के चलते पहाड़ी से बोल्डर गिर रहे हैं। पहाड़ी के ट्रीटमेंट का काम भी चल रहा है। - डॉ. ललित मोहन तिवारी, एसडीएम, मुनस्यारी