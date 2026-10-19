Pithoragarh News: नेपाल से पहुंच रहे गुदमी की रामलीला देखने लोग

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मंचन का निर्देशन हिमांशु भट्ट ने किया। हनुमान का पात्र चंदन सिंह बोरा, अंगद का सौरभ जोशी और विभीषण का अमन कोहली ने निभाया। पात्रों का शृंगार राजेंद्र सिंह शाह और दिवाकर भट्ट ने किया। स्टेज व्यवस्था तरुण भट्ट और आदित्य राजा के जिम्मे रही। स्टोर व्यवस्था अभिषेक जोशी, बासु महर और अर्पित सोलंकी ने संभाली। तबले पर दिनेश कुमार और हारमोनियम पर पूरन लाल ने संगत दी। समिति अध्यक्ष सुरेश उप्रेती सहित कई सदस्यों ने रामलीला के सफल आयोजन में सहयोग दिया।

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बनबसा (चंपावत)। मां पूर्णागिरि उत्थान समिति की ओर से आयोजित रामलीला मंचन में बीती रात्रि विभीषण-हनुमान संवाद और लंका दहन की लीला का मंचन किया गया। इसमें अंगद को दूत बनाकर लंका भेजने तक के प्रसंग दिखाए गए। पड़ोसी देश नेपाल के चांदनी दोधारा से भी बड़ी संख्या में दर्शक गुदमी रामलीला देखने पहुंच रहे हैं।