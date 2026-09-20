Pithoragarh News: फर्जी विज्ञप्ति से शिक्षक नियुक्ति मामले में नई जांच समिति गठित

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बीते 10 सितंबर को चंपावत निवासी कारोबारी संदीप कुमार पांडेय ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को शिकायत दिया था। आरोप लगाया है कि वर्ष 2009 में सरस्वती इंटर कॉलेज आनंदपुरी खटोली में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए फर्जी विज्ञप्ति का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद चयन प्रक्रिया पूरी की गई।विद्यालय की ओर से जिस समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित होने की प्रति प्रस्तुत की गई थी, संबंधित समाचार पत्र ने लिखित रूप से स्पष्ट किया है कि उसके समाचार पत्र में ऐसी कोई विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं हुई थी। ऐसे में शिकायतकर्ता ने नियुक्ति प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत के आधार पर सीईओ ने नई जांच समिति गठित की है। समिति मामले की जांच कर रिपोर्ट जल्द सीईओ को सौंपेगी।इन चार अधिकारियों को सौंपी गई है जांचजांच समिति में उप शिक्षा अधिकारी पाटी संजय भट्ट, उप शिक्षा अधिकारी बाराकोट कमल भट्ट, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी चंपावत हरीश चंद्र भट्ट और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बाराकोट उमेश जोशी को शामिल किया गया है।मामले की गंभीरता को देखते हुए नई चार सदस्यीय जांच समिति बनाई गई है। समिति विज्ञप्ति की वास्तविकता और नियुक्ति प्रक्रिया समेत संबंधित अन्य अभिलेखों की जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। -