Pithoragarh News: अधूरी व्यवस्थाओं के साथ शुरू होगा मेडिकल कॉलेज और बेस अस्पताल

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मेडिकल कॉलेज तक सड़क का निर्माण होना शेष है। सड़क न बनने से छात्रों, फैकल्टी के साथ ही आसपास के ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एनएमसी के मानकों के अनुसार, मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थियों और फैकल्टी की सुरक्षा के लिए अब तक कोई इंतजाम नहीं हैं। कॉलेज में सुरक्षा कर्मी कब से और कहां से आएंगे इसका अता-पता नहीं है। मेडिकल कॉलेज में अब तक बिजली आपूर्ति की बेहतर व्यवस्था का अभाव है। यहां तक कि बिजली कनेक्शन तक नहीं जोड़ा गया है। ऐसे में कॉलेज प्रबंधन ने डीएम से जल्द इन कमियों को पूरा करने की गुहार लगाई है।पिथौरागढ़। मेडिकल कॉलेज के साथ ही इसके अधीन बेस अस्पताल का संचालन शुरू होगा। मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थियों की पढ़ाई तो बेस अस्पताल में फैकल्टी के रूप में तैनात विशेषज्ञ मरीजों का इलाज करेंगे। कॉलेज प्रबंधन खुद मान रहा है कि बेस अस्पताल में पेयजल की कमी है। ऐसे में कॉलेज प्रबंधन को मेडिकल कॉलेज के संचालन से पहले ही पेयजल की व्यवस्था करनी होगी। संवादपिथौरागढ़। बेस अस्पताल पहुंचने के लिए मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कि लंबे समय से बेस अस्पताल को जोड़ने वाली सड़क बदहाल है। जगह-जगह गड्ढे बने हैं। ऐसे में राहगीरों के लिए इस सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। यदि बेस अस्पताल का संचालन हुआ तो ऐसे में मरीजों के लिए बेहतर इलाज की उम्मीद में यहां पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। संवाद..........मेडिकल कॉलेज और बेस अस्पताल से जुड़ी समस्याओं का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता है। संबंधित विभागों को इन सभी समस्याओं के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। सभी को समय से इनका समाधान करना होगा।फोटो-07 पीटीएच 05 पी-पिथौरागढ़ बेस अस्पताल। संवाद