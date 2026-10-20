फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Markets decked up for Karwa Chauth, now awaiting shoppers

Pithoragarh News: करवाचौथ के लिए सजा बाजार, अब खरीदारों का इंतजार

Tue, 20 Oct 2026 11:13 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Tue, 20 Oct 2026 11:13 PM IST
विज्ञापन
Markets decked up for Karwa Chauth, now awaiting shoppers
पिथौरागढ़। जिले में करवाचौथ के लिए बाजार सजने लगे हैं। करवाचौथ के लिए कारोबारियों ने आकर्षक साड़ी और अन्य कपड़े सहित आभूषणों की व्यवस्था कर ली है। अब कारोबारियों को खरीदारों का बेसब्री से इंतजार है। कुछ महिलाओं ने खरीदारी भी शुरू कर दी है इससे बाजार में रौनक बढ़ने लगी है।
विज्ञापन

जिले में करवाचौथ 29 अक्तूबर यानी बृहस्पतिवार को मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं दिनभर निर्जला उपवास रख पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। पति भी करवाचौथ पर पत्नी को आकर्षक उपहार देते हैं। ऐसे में करवाचौथ के लिए जिला मुख्यालय सहित जिले के अन्य बाजारों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।
विज्ञापन

नगर के गांधी चौक, सिमलगैर, नया बाजार आदि जगहों में करवाचौथ में पूजा की सामग्री के साथ कपड़े, आभूषणों आदि की दुकानें सज चुकी हैं। बाजार में करवा सेट 150 रुपये, थाली 250, करवा-थाली सेट 300 से 450 रुपये, ऐंपण करवा सेट 450 से 800 रुपये और सीक, किताब, कैलेंडर 10-10 रुपये के दाम में उपलब्ध हैं। इसके अलावा महिलाएं करवाचौथ के लिए साड़ियों की भी खरीदारी कर रही हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

विक्रेताओं के मुताबिक, वर्तमान में पूरे दिन भी में सिर्फ 10 से 12 महिलाएं ही करवाचौथ के सामग्री की खरीदारी कर रही है। फिलहाल महिलाओं का साड़ियों, सूट की खरीदारी में अधिक रुझान है। कारोबारियों के मुताबिक, अगले कुछ दिनों में बिक्री बढ़ेगी।


बोले कारोबारी
अगले कुछ दिनों में करवाचौथ की खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है। करवाचौथ की तैयारी पूरी हो चुकी है। पूजा के साथ ही अन्य सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। उम्मीद है करवाचौथ पर कारोबार अच्छा रहेगा। -विक्रम, गांधी चौक

करवाचौथ के लिए कपड़ों की खरीदारी शुरू हो चुकी है। अगले कुछ दिनों में कारोबार बढ़ेगा। महिलाओं की पसंद का पूरा ध्यान रखा जाएगा। -रियाज अंसारी, सिमलगैर
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें