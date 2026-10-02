Pithoragarh News: कृष्ण की टीम ने जीता बैडमिंटन का खिताब

विज्ञापन

मुनस्यारी (पिथौरागढ़)। तहसील प्रांगण में बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई। इसमें 10 टीमों ने हिस्सा लिया। सभी टीम के खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। फाइनल मुकाबला कृष्ण कुमार आर्या और मनोज धर्मसत्तु की टीम के बीच हुआ। कृष्ण कुमार आर्या की टीम ने खिताब जीता। आयोजक अंकुर सोसायटी के दीपक पंवार ने कहा कि युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना प्रतियोगिता का उद्देश्य है। यहां लक्ष्मण भंडारी, पूरन लसपाल आदि थे।