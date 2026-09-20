Pithoragarh News: कबड्डी में कांडे न्याय पंचायत ने किया विरोधियों को चित

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रविवार को अंडर-19 बालिका वर्ग की 100 मीटर दौड़ में ऋतिका ने प्रथम, नेहा ने द्वितीय और वर्षा ने तृतीय स्थान हासिल किया। 200 मीटर दौड़ में निशा पहले, प्रीति दूसरे और निशा तीसरे स्थान पर रही।1500 मीटर में आरती ने पहला बबीता ने दूसरा और नम्रता ने तीसरा स्थान हासिल किया। 3000 मीटर में आरती प्रथम, अंकिता द्वितीय और दीपिका तृतीय रही।भाला फेंक में प्रियंका ने पहला, रोशनी ने दूसरा, बेबी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। ऊंची कूद में हर्षिता प्रथम, द्ववि दूसरे और काजल तीसरे स्थान पर रहीं। खो-खो में राइढस्यारी और कबड्डी में कांडे न्याय पंचायत की टीम विजेता रही।प्रतियोगिता में गंगोलीहाट ब्लॉक की 19 न्याय पंचायतों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। यहां दायित्वधारी दीपक नबेलिया, पूर्व पालिकाध्यक्ष हेम पंत, युवा कल्याण अधिकारी दीपक चंद्र भट्ट, प्रदीप महरा, ब्लॉक खेल समन्वयक प्रदीप पंत सहित खेलप्रेमी मौजूद थे।