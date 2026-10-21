Pithoragarh News: बड़ालू में तेंदुए ने गोठ में घुसकर छह बकरियों को मार डाला

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जानकारी के मुताबिक, बीते मंगलवार रात बड़ालू में तेंदुआ कुंदन चंद की गोशाला में घुस गया। तेंदुए ने गोठ में घुसकर एक साथ छह बकरियों को मार डाला। मवेशियों की आवाज सुनकर जब कुंदन गोठ में पहुंचे तो तेंदुआ भाग गया। एक साथ छह बकरियों की मौत से कुंदन को खासा नुकसान पहुंचा है। बकरियों का पालन कर कुंदन परिवार को पाल रहा था। अब उसके सामने आर्थिक संकट गहरा गया है।ग्रामीणों ने कुंदन को उचित मुआवजा देने की मांग की है। ग्राम प्रधान दिवाकर जोशी ने बताया कि घटना की सूचना वन विभाग को दी गई है। वहीं रेंजर दिनेश जोशी ने कहा कि घटना का जायजा लिया गया है। टीम तेंदुए की सक्रियता का पता लगा रही है। प्रभावित को हरसंभव मदद की जाएगी।