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Pithoragarh News: पूर्व विधायक फर्त्याल ने जन आशीर्वाद रैली निकाली

Mon, 16 Nov 2026 11:10 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Mon, 16 Nov 2026 11:10 PM IST
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Former MLA Fartyal held a 'Jan Ashirwad' (Public Blessing) rally
लोहाघाट (चंपावत)। पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने भाजपा में शामिल होने के 20 साल पूरे होने पर सोमवार को जन आशीर्वाद रैली निकाली। इस रैली में विभिन्न स्थानों से हजारों लोग शामिल हुए लेकिन भाजपा के 2027 विधानसभा चुनाव के दावेदार अनुपस्थित रहे।
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रैली लोहाघाट के शीतला माता मंदिर से शुरू होकर नगर के मुख्य बाजार से होते हुए रामलीला मैदान पहुंची, जहां जनसभा आयोजित हुई। फर्त्याल ने अपने 10 साल के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को गिनाया। उन्होंने कोलीढेक झील, नगर पालिका, उप जिला अस्पताल, स्पोर्ट्स स्टेडियम और स्कूलों के उच्चीकरण का जिक्र किया। फर्त्याल ने वर्तमान विधायक के कार्यकाल को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में उन्हें हराने वाले आज रैली से नदारद थे। उन्होंने लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आशीर्वाद मांगा।
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