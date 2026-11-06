Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Firecracker traders must keep firefighting equipment in their shops

Pithoragarh News: पटाखा कारोबारियों को दुकानों में रखने होंगे अग्निशमन उपकरण

Fri, 06 Nov 2026 10:54 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Fri, 06 Nov 2026 10:54 PM IST
विज्ञापन
Firecracker traders must keep firefighting equipment in their shops
डीडीहाट(पिथौरागढ़)। डीडीहाट में पटाखा कारोबारियों को निर्धारित स्थल पर ही कारोबार करना होगा। कारोबारियों के लिए पटाखा की दुकानों में अग्निशमन उपकरण रखना भी अनिवार्य होगा। इसके अलावा उन्हें अपनी दुकानों में पानी से भरी बाल्टी और रेत की व्यवस्था की करनी होगी।
विज्ञापन

दीपावली को देखते हुए पुलिस ने नगर के व्यापारियों, टैक्सी यूनियन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। कोतवाल संजय जोशी ने कहा कि दीपावली पर मुख्य बाजार में भीड़ को देखते हुए वाहन पार्क नहीं होंगे। वाहनों को निर्धारित पार्किंग में खड़ा करना होगा। दुकानों के आगे अतिक्रमण भी नहीं होगा। यदि अक्रिमण कर दुकान का संचालन किया तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं पटाखा कारोबारियों को अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्था करनी होगी। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed