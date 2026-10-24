फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   E-Gram Swaraj portal issues disrupt construction work in Gram Panchayats

Pithoragarh News: ई-ग्राम स्वराज पोर्टल ठप, ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य प्रभावित

Sat, 24 Oct 2026 10:50 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sat, 24 Oct 2026 10:50 PM IST
विज्ञापन
E-Gram Swaraj portal issues disrupt construction work in Gram Panchayats
चंपावत। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल की साइट नहीं चलने से जिले की ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। पोर्टल के सुचारु रूप से काम नहीं करने के कारण पंचायतों से जुड़े जरूरी कार्यों को पूरा करने में दिक्कतें आ रही हैं। इससे विकास कार्यों की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।
विज्ञापन

ग्राम पंचायत बड़ोली की ग्राम प्रधान तनुजा थ्वाल ने बताया कि उनके गांव में बीते एक महीने से राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त आयोग की धनराशि खर्च नहीं हो पा रही है। इससे नए निर्माण कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इससे ग्रामीणों में रोष है। राज्य और केंद्र सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों को प्राप्त धनराशि पंचायतों के बैंक खातों में जमा है। ग्राम पंचायतों में विभिन्न निर्माण कार्यों के संचालन और उनसे संबंधित प्रक्रियाओं के लिए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल महत्वपूर्ण है। साइट नहीं चलने से संबंधित कार्यों को ऑनलाइन पूरा करने में परेशानी हो रही है। इससे पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में बाधा आ रही है। उन्होंने समय पर पोर्टल के सुचारु रूप से संचालित करने की मांग की है। वहीं डीपीआरओ ने बताया कि पोर्टल शासन स्तर से बंद चल रहा है। पोर्टल को जल्द खोलने के लिए शासन स्तर पर बातचीत की जाएगी। बंद पोर्टल को खुलवाकर निर्माण कार्य सुचारु किए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed