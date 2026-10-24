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Pithoragarh News: राज्य स्तरीय बॉक्सिंग में पिथौरागढ़ के मुक्केबाजों का दबदबा

Sat, 24 Oct 2026 11:09 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sat, 24 Oct 2026 11:09 PM IST
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Dominance of Pithoragarh boxers in state level boxing
पिथौरागढ़। राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता के तीसरे दिन सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबलों में खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया। कई बॉक्सर अपने दमदार प्रदर्शन के चलते फाइनल में पहुंच गए हैं। स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में जूनियर बालक वर्ग में पिथौरागढ़ के देवेश चंद, साहिल बोहरा, ऊधमसिंह नगर के आयुष रावत, कुनाल सिंह और हरिद्वार के अभिनव सैनी ने अपने-अपने भार वर्ग में जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश किया।
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इस वर्ग में पिथौरागढ़ के दिव्यांशु, समीर बोहरा, जितेंद्र और नीरज चंद्र ने भी सेमीफाइनल मुकाबले जीते। जूनियर बालक वर्ग के सेमीफाइनल में पिथौरागढ़ के ललित बिष्ट, गौरव सिंह, देहरादून के अविव्य रावत, हरिद्वार के कृष्णा सैनी ने शानदार जीत हासिल की। फाइनल मुकाबलों में बागेश्वर के पवन सिंह, पिथौरागढ़ के अखिल अधिकारी, पीयूष, काशीपुर के अस्तित्व थापा विजेता रहे। सब जूनियर बालिका वर्ग के फाइनल में अल्मोड़ा की खुशबू बिष्ट, मुस्कान, पौड़ी की कनक भारद्वाज, नैनीताल की आरिका, बागेश्वर की ज्योति टाकुली और चंद्रकांता ने फाइनल जीता।
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