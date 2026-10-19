Pithoragarh News: सुरक्षा दीवार न बनने से मापा के आपदा प्रभावित परेशान
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Mon, 19 Oct 2026 11:13 PM IST
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मुनस्यारी(पिथौरागढ़)। विकासखंड के आपदा प्रभावित मापा गांव में भूस्खलन अब भी जारी है। सुरक्षा दीवारों का निर्माण न होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। बीते मानसूनकाल में गांव के नीचे की सुरक्षा दीवारें ढह गई थीं जिससे भूस्खलन शुरू हुआ। ग्रामीणों ने तब सुरक्षा दीवार लगाने की गुहार लगाई थी। प्रशासन ने जल्द निर्माण का दावा किया था लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ।
ग्रामीण कैलाश और रमेश ने कहा कि आपदा के समय राहत के दावे सिर्फ कागजों में रह जाते हैं। जिला पंचायत सदस्य भावना दानू ने प्रशासन पर सुनवाई न करने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द सुरक्षा दीवारें नहीं बनीं तो आपदा प्रभावितों को साथ लेकर जिला मुख्यालय में धरना दिया जाएगा।
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आपदा से क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवारों का स्थलीय निरीक्षण कर आंकलन जिला मुख्यालय भेजा गया है। आपदा मद से धनराशि मिलते ही सुरक्षा दीवारों का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। -कमलेश बोरा, सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग, धारचूला
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ग्रामीण कैलाश और रमेश ने कहा कि आपदा के समय राहत के दावे सिर्फ कागजों में रह जाते हैं। जिला पंचायत सदस्य भावना दानू ने प्रशासन पर सुनवाई न करने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द सुरक्षा दीवारें नहीं बनीं तो आपदा प्रभावितों को साथ लेकर जिला मुख्यालय में धरना दिया जाएगा।
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आपदा से क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवारों का स्थलीय निरीक्षण कर आंकलन जिला मुख्यालय भेजा गया है। आपदा मद से धनराशि मिलते ही सुरक्षा दीवारों का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। -कमलेश बोरा, सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग, धारचूला
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