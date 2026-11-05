Pithoragarh News: धनतेरस आज, खूब होगी धनवर्षा

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विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है जहां फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एलईडी की बंपर बिक्री से अकेले आठ करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार की उम्मीद है। इसके अलावा, सजावटी सामान, फूलों की माला, झालरों और लक्ष्मी पूजन के लिए खिल-बताशे व अन्य पूजन सामग्री की भी जमकर खरीदारी हो रही है। इस त्योहारी सीजन से व्यापारियों में खासा उत्साह है।धनतेरस के लिए पहले की कार, दो पहिया वाहनों की एडवांस बुकिंग हो चुकी हैं। कई लोग पर्व पर ही वाहनों की खरीद करेंगे। कारोबारियों के मुताबिक पूर्व में 500 से अधिक दो पहिया और चौपहिया वाहनों की बुकिंग लोगों ने कराई है। ऐसे में वाहनों का करीब 30 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार का अनुमान है।धनतेरस के लिए लोगों ने सोने-चांदी के आभूषणों के साथ ही सिक्कों और मूर्तियों की बुकिंग कराई है। बीते कई दिनों से कारीगरों के हाथ खाली नहीं थे। आज आभूषणों की खरीदारी होगी। स्वर्णकार दीपक चौधरी ने बताया कि लोगों ने एक से 10 ग्राम सोने के सिक्कों के साथ ही बिस्किट की भी बुकिंग कराई है। बगैर बुकिंग के भी लोग खरीदारी के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में जिले में धनतेरस पर सोने-चांदी के 12 से 15 करोड़ रुपये के कारोबार की उम्मीद है।धनतेरस पर परंपरा के अनुसार बर्तनों की खरीदारी अधिक होती है। ऐसे में कारोबारियों में खासा उत्साह है और उन्होंने पहले की इसकी तैयारी की है। नए डिजाइन के गिलास, कटोरे, थाली सहित अन्य बर्तनों के साथ ही विभिन्न देवी-देवताओं की मूर्तियां दुकानों में सजीं हैं। धनतेरस पर जिले में बर्तनों का पांच से सात करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान है।दिवाली पर रंग-बिरंगी बिजली की मालाओं की मांग बढ़ी है। हर तरह की मालाएं उपलब्ध हैं। लोग इनकी खरीदारी भी कर रहे हैं। धनतेरस पर कारोबार और बढ़ेगा ऐसी उम्मीद है।दिवाली पर लोग बिजली की मालाएं खरीदने में अच्छी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। लोगों की पसंद की तरह-तरह की मालाएं मंगाई हैं। धनतेरस पर अच्छा कारोबार होगा।लोगों की पसंद के मुताबिक हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मौजूद हैं। एलईडी, वॉशिंग मशीन आदि पर छूट भी दी जा रही है। ग्राहकों की पसंद और बजट का पूरा ध्यान रखा जाएगा।