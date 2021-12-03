Pithoragarh News: गणेश महोत्सव में श्रद्धालुओं ने सुनी शिव महापुराण कथा
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Wed, 23 Sep 2026 12:01 AM IST
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लोहाघाट(चंपावत)। नगर के रामलीला मैदान में चल रहे 11 दिवसीय अष्टम गणेश महोत्सव के तहत श्रद्धालुओं ने शिव महापुराण कथा का श्रवण किया। कथा व्यास कमल शिव योगी ने भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों और अवतारों से जुड़े प्रसंग सुनाए।
उन्होंने शिव पुराण में भगवान शिव को पंचदेवों में प्रधान, अनादि और परमेश्वर के रूप में वर्णित किए जाने की जानकारी दी। साथ ही महादेव, नीलकंठ और शंकर सहित भगवान शिव के विभिन्न नामों और स्वरूपों का महत्व बताया। पुरोहित पंडित प्रकाश पुनेठा, नवीन बगौली, प्रदीप पांडेय और दीपक चंद्र पाठक ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कराई।
मुख्य यजमान मोहन चंद्र पंत सपत्नीक रहे। आयोजन में अमित जुकरिया, अमित शाह, राजू गड़कोटी, चंद्रशेखर जोशी, जीवन गहतौड़ी, विवेक ओली, नवीन मुरारी, बृजेश माहरा, हरीश मेहता, दीपक जोशी और गोविंद बोहरा ने सहयोग किया।
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उन्होंने शिव पुराण में भगवान शिव को पंचदेवों में प्रधान, अनादि और परमेश्वर के रूप में वर्णित किए जाने की जानकारी दी। साथ ही महादेव, नीलकंठ और शंकर सहित भगवान शिव के विभिन्न नामों और स्वरूपों का महत्व बताया। पुरोहित पंडित प्रकाश पुनेठा, नवीन बगौली, प्रदीप पांडेय और दीपक चंद्र पाठक ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कराई।
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मुख्य यजमान मोहन चंद्र पंत सपत्नीक रहे। आयोजन में अमित जुकरिया, अमित शाह, राजू गड़कोटी, चंद्रशेखर जोशी, जीवन गहतौड़ी, विवेक ओली, नवीन मुरारी, बृजेश माहरा, हरीश मेहता, दीपक जोशी और गोविंद बोहरा ने सहयोग किया।
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