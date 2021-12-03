Pithoragarh News: मुंगराली में धूमधाम से मना कृष्ण जन्मोत्सव
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Wed, 23 Sep 2026 12:07 AM IST
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मुवानी (पिथौरागढ़)। ग्राम पंचायत सुरौली के मुंगराली में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल आदि भजनों पर श्रद्धालु झूम उठे।
आचार्य त्रिभुवन जोशी ने कहा कि जब भी भागवत कथा सुनने का अवसर मिले तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब भगवान विभिन्न रूपों में अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। संगीतमय कथा सुनने दूर-दूर से लोग पहुंच रहे हैं। इस अवसर पर आयोजक परमानंद भट्ट, हरीश भट्ट, किशोर भट्ट, अंकित भट्ट, खीमानंद जोशी, राकेश चंद्र सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।
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आचार्य त्रिभुवन जोशी ने कहा कि जब भी भागवत कथा सुनने का अवसर मिले तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब भगवान विभिन्न रूपों में अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। संगीतमय कथा सुनने दूर-दूर से लोग पहुंच रहे हैं। इस अवसर पर आयोजक परमानंद भट्ट, हरीश भट्ट, किशोर भट्ट, अंकित भट्ट, खीमानंद जोशी, राकेश चंद्र सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।
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