Pithoragarh News: दिवाली पर्व मनाकर लौट रहे यात्रियों की रोडवेज बस स्टेशन पर भीड़

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रविवार को भी प्रमुख रोडवेज बस स्टेशन में सुबह से ही यात्रियों की गहमागहमी रही। पूछताछ केंद्र के नरेंद्र तिवारी ने बताया कि दोपहर साढ़े 12 बजे तक कई अतिरिक्त बसें चलाई गईं। इनमें पूरनपुर के लिए एक, काशीपुर के लिए दो, रुद्रपुर के लिए पांच और हरिद्वार के लिए दो बसें शामिल थीं। बसें आते ही कुछ मिनटों में भरकर रवाना होती रहीं।एआरएम सुरेश चंद्र पांडेय ने बताया कि दिल्ली रूट पर नियमित 12 के अलावा 14 बसें चलाई गईं। गुरुग्राम के लिए एक, देहरादून के लिए दो और हरिद्वार के लिए दो अतिरिक्त बसें भी संचालित की गईं।