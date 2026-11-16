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Pithoragarh News: विधायक महर के नेतृत्व में होगा कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी का स्वागत

Mon, 16 Nov 2026 11:03 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Mon, 16 Nov 2026 11:03 PM IST
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Congress state in-charge to be welcomed under the leadership of MLA Mahar
पिथौरागढ़। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी सांसद शैलजा 18 नवंबर को पिथौरागढ़ पहुंचेंगी जिसकी तैयारी पर कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जिलाध्यक्ष मुकेश पंत की अध्यक्षता में बैठक की।
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पंत ने कहा कि विधायक मयूख महर के नेतृत्व में प्रदेश प्रभारी का स्वागत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनके स्वागत में रोड शो होगा। थरकोट से शुरू होने वाले रोड शो में चार हजार से अधिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसके बाद जिला पंचायत सभागार में बैठक का आयोजन होगा। विधायक महर ने कहा कि प्रभारी मंत्री का जिले में भव्य स्वागत किया जाएगा।
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यहां संतोष गोस्वामी, ऋषेंद्र महर, दीपक बेलाल, महिपाल वल्दिया, मोहन लाल चौधरी, लक्षित भंडारी, अनन्य, मेहरा, जीवन कोहली, राकेश कुमार सहित कई कार्यकर्ता शामिल रहे।
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