Pithoragarh News: तीन महीने से बंद है चिलमधार-क्वीरिजिमिया मोटर मार्ग, ग्रामीण परेशान

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बीते जून में हुई मूसलाधार बारिश के दौरान इस महत्वपूर्ण सड़क पर जगह-जगह भारी मलबा आ गया था जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया था। महीनों बीत जाने के बाद भी प्रशासन या संबंधित विभाग की ओर से मार्ग को सुचारु करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।राशन और इलाज का संकटसड़क बंद होने के कारण क्वीरिजिमिया गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से पूरी तरह कट गया है। गांव तक वाहनों की आवाजाही बंद होने से राशन, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान नहीं पहुंच पा रहा है। ग्रामीण अपनी पीठ पर भारी सामान लादकर मीलों का पैदल सफर तय करने को मजबूर हैं। इसके अलावा, क्षेत्र में कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए तो उसे समय पर अस्पताल पहुंचाना भी असंभव सा हो गया है।ग्रामीणों में रोष, आंदोलन की चेतावनीस्थानीय निवासी पुष्कर सिंह, भगत सिंह, पान सिंह और जसपाल सिंह ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासन उनकी इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है। ग्राम प्रधान ईशा क्विरियाल ने इतने लंबे समय तक सड़क का न खुलना अत्यंत गंभीर मामला बताया है। वहीं, जिला पंचायत सदस्य भावना दानू ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही मार्ग को दुरुस्त कर यातायात बहाल नहीं किया गया तो ग्रामीण सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इधर जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी भूपेंद्र महर ने कहा कि लगातार हो रही बारिश के कारण दिक्कत आ रही है। जल्द बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं।