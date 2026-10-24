फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Chief Minister Bantenge awards marathon runners

Pithoragarh News: मैराथन के धावकों को मुख्यमंत्री बांटेंगे पुरस्कार

Sat, 24 Oct 2026 11:05 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sat, 24 Oct 2026 11:05 PM IST
विज्ञापन
Chief Minister Bantenge awards marathon runners
पिथौरागढ़। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आदि कैलाश क्षेत्र में आयोजित अल्ट्रा मैराथन के धावकों को पुरस्कार बांटेंगे। वह अपने दौरे पर रविवार को जिले में पहुंचेंगे। जारी कार्यक्रम के मुताबिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह गुंजी पहुंचकर मैराथन के धावकों को पुरस्कार बांटेंगे। इसके बाद वह पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचकर बॉक्सिंग प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। तदोपरांत नगर के रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण करते हुए जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वह हेलिकॉप्टर से अपने पैतृक गांव हड़खोला जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed