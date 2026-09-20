फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Champawat town to soon light up with a centralized system; tender process initiated

Pithoragarh News: चंपावत में जल्द केंद्रीकृत प्रणाली से जगमगाएगा नगर, टेंडर प्रक्रिया शुरू

Sun, 20 Sep 2026 11:24 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sun, 20 Sep 2026 11:24 PM IST
विज्ञापन
Champawat town to soon light up with a centralized system; tender process initiated
चंपावत। नगर की प्रकाश व्यवस्था को आधुनिक और दुरुस्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जल्द ही शहर का पूरा क्षेत्र केंद्रीकृत प्रणाली (सेंट्रलाइज्ड सिस्टम) से जुड़कर दूधिया रोशनी से जगमग नजर आएगा। मुख्यमंत्री घोषणा के तहत नगरपालिका ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और पहले चरण के लिए टेंडर प्रक्रिया भी कर दी गई है।
विज्ञापन


योजना के तहत छतार से लेकर ग्रिफ कैंप तक के पालिका क्षेत्र को रोशन किया जाएगा। लगभग 10 वर्ग किलोमीटर के दायरे में आने वाले नौ वार्डों छतार, तल्ली मादली, मल्ली मादली, कनलगांव, गोरल चौड़, जूप, नागनाथ, बालेश्वर और भैरवा में यह हाई-टेक व्यवस्था लागू होगी।
विज्ञापन

वर्तमान में इन वार्डों में करीब 3,000 स्ट्रीट लाइटें हैं लेकिन समय पर स्विच ऑफ न होने से कई बार दिनभर बत्तियां जलती रहती हैं और बिजली बर्बाद होती है।

इस समस्या से निजात पाने के लिए 2.50 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पहले चरण का काम शुरू किया गया है। ईओ भरत त्रिपाठी ने बताया कि लगभग पांच करोड़ रुपये की कुल लागत से डीपीआर तैयार की गई है जिसे तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। डेढ़ साल के भीतर शहर की लाइटिंग व्यवस्था पूरी तरह हाई-टेक और सुचारु हो जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

--
स्ट्रीट लाइट खराब होते ही पालिका को चल जाएगा पता
नई केंद्रीकृत प्रणाली लागू होने के बाद नगर की प्रकाश व्यवस्था बेहतर बनी रहेगी। नगर में लगी स्ट्रीट लाइट खराब होते ही उसकी जानकारी तुरंत नगर पालिका तक पहुंच जाएगी। प्रणाली में लगे स्मार्ट सेंसर और मॉनिटरिंग तकनीक किसी भी पोल की लाइट के बंद होने और खराब होने पर कंट्रोल रूम को तुरंत अलर्ट कर देगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed