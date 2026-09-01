Pithoragarh News: मूसलाधार बारिश से ढही विद्यालयों, मकानों की सुरक्षा दीवार
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Tue, 01 Sep 2026 10:57 PM IST
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लोहाघाट (चंपावत)। क्षेत्र में सोमवार देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के मुताबिक भैरंगी पौड़ ग्रामीण सड़क पर मलबा आने से मार्ग बंद हो गया है। कई विद्यालयों, मकानों, गोशाला की सुरक्षा दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं।
बारिश के चलते किमतोली मोटर मार्ग में सड़क की दीवार गिरने से बसंती देवी की गोशाला को खतरा बना हुआ है। ग्राम पंचायत कोटला मंदिर और गांव को जोड़ने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मजपीपल की दीवार क्षतिग्रस्त, राजकीय इंटर कॉलेज मडलक को जोड़ने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त है।
पंचेश्वर खाईकोट में नदी नाले उफान में आने से भूकटाव से पेड़ों और उपजाऊ भूमि को नुकसान, छमनिया चौड़ राजकीय पॉलीटेक्निक विद्यालय परिसर की दीवार क्षतिग्रस्त होने से भवन को खतरा, बाराकोट मोटर मार्ग में छमनिया रोडवेज के पास स्क्रबर बंद होने से बरसात का पानी सड़क में पानी बह रहा है। इससे पैदल आवाजाही करने और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाराकोट ब्लॉक के झिरकुनी गांव में विजय जोशी के घर के आंगन की दीवार क्षतिग्रस्त होने से मकान को खतरा पैदा हो गया है।
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बारिश के चलते किमतोली मोटर मार्ग में सड़क की दीवार गिरने से बसंती देवी की गोशाला को खतरा बना हुआ है। ग्राम पंचायत कोटला मंदिर और गांव को जोड़ने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मजपीपल की दीवार क्षतिग्रस्त, राजकीय इंटर कॉलेज मडलक को जोड़ने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त है।
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पंचेश्वर खाईकोट में नदी नाले उफान में आने से भूकटाव से पेड़ों और उपजाऊ भूमि को नुकसान, छमनिया चौड़ राजकीय पॉलीटेक्निक विद्यालय परिसर की दीवार क्षतिग्रस्त होने से भवन को खतरा, बाराकोट मोटर मार्ग में छमनिया रोडवेज के पास स्क्रबर बंद होने से बरसात का पानी सड़क में पानी बह रहा है। इससे पैदल आवाजाही करने और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाराकोट ब्लॉक के झिरकुनी गांव में विजय जोशी के घर के आंगन की दीवार क्षतिग्रस्त होने से मकान को खतरा पैदा हो गया है।
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