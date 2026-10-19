Pithoragarh News: कुमाऊंनी और नेपाली गीतों पर कलाकारों ने जमाया रंग

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महोत्सव समिति के अध्यक्ष राजू सार्की की अध्यक्षता में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ पालिकाध्यक्ष गोविंद वर्मा ने किया। स्कूली बच्चों ने कुमाऊंनी और गढ़वाली लोकगीतों की मन मोहक प्रस्तुति देकर समा बांधा। महोत्सव समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शेखर गोरखा ने अतिथियों का स्वागत किया।कार्यक्रम का संचालन पवन बहादुर ने किया। इस मौके पर अजय गोरखा, सुमित सार्की, शरद गोरखा, भान गोरखा, शिवम सार्की, हरीश गोरखा, सचिन गोरखा और भुवन बहादुर सहित अन्य लोग मौजूद रहे।