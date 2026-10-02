Pithoragarh News: आठों विकासखंडों में शिक्षा अधिकारियों का अकाल, शिक्षा पर पड़ रहा प्रतिकूल प्रभाव

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सीमांत जिले में मुख्य शिक्षा अधिकारी की तैनाती नहीं है। इसके अलावा जिले के आठ में से पांच विकासखंडों में खंड शिक्षा अधिकारी तो दो में उपखंड शिक्षा अधिकारियों की तैनाती नहीं हो सकी है।जिले के दो विकासखंड तो ऐसे हैं जहां न तो खंड शिक्षा अधिकारी और न ही उपखंड शिक्षा अधिकारी की तैनाती है। इसमें जिला मुख्यालय के सबसे नजदीकी बिण और मूनाकोट विकासखंड शामिल हैं। सिर्फ मुनस्यारी, बेड़ीनाग, गंगोलीहाट विकासखंड में बीईओ जबकि धारचूला, गंगोलीहाट, कनालीछीना, मूनाकोट, मुनस्यारी, बेड़ीनाग में डिप्टी बीईओ की तैनाती है।बिण, मूनाकोट, कनालीछीना, डीडीहाट, धारचूला में बीईओ और बिण, डीडीहाट में डिप्टी बीईओ के पद रिक्त हैं। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की जिम्मेदारी इन अधिकारियों पर है। तमाम दावों के बाद भी सीमांत जिले में बगैर जिम्मेदार अधिकारियों के शिक्षा व्यवस्था बेहतर होने के बजाय बिगड़ रही है।सीमांत जिले में बमुश्किल तीन उपखंड शिक्षा अधिकारी मिले हैं। अब जिले में आठ में से छह विकासखंडों में उपखंड शिक्षा अधिकारी की तैनाती हुई है इससे कुछ हद तक शिक्षा व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। संवादविकासखंड बीईओ और डिप्टी बीईओ के पदों का वितरण-ब्लॉक बीईओ डिप्टी बीईओबिण रिक्त रिक्तमूनाकोट रिक्त तैनातकनालीछीना रिक्त तैनातडीडीहाट रिक्त रिक्तधारचूला रिक्त तैनातमुनस्यारी तैनात तैनातबेड़ीनाग तैनात तैनातगंगोलीहाट तैनात तैनातजिले में शासन स्तर से ही सभी पदों पर नियुक्ति संभव है। रिक्त पदों की सूचना निदेशालय को दी गई है। उम्मीद है जल्द बीईओ और डिप्टी बीईओ मिलेंगे।