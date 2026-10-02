Pithoragarh News: चंपावत क्रॉस कंट्री में आरुष, शंकर नाथ और ऊषा ने मारी बाजी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

शुक्रवार को क्रॉस कंट्री दौड़ का शुभारंभ विधायक प्रतिनिधि चंपावत प्रकाश तिवारी और ज्येष्ठ प्रमुख भुवन चंद्र पांडेय ने संयुक्त रूप से किया गया। सब जूनियर वर्ग पांच किमी दौड़ में अनुज बोहरा द्वितीय, राजीव सिंह तृतीय स्थान पर रहे। महिला ओपन पांच किमी दौड़ में लक्ष्मी रावत द्वितीय, हिमानी रंसवाल तृतीय और पुरुष ओपन वर्ग की 10 किमी दौड़ में अशोक रावत द्वितीय, प्रकाश सिंह तृतीय रहे।जिला क्रीड़ाधिकारी बबीता बिष्ट ने सफल आयोजन के लिए स्वास्थ्य, पुलिस और शिक्षा विभाग का आभार जताया। इस दौरान जिला खेल समन्वयक प्रदीप बोरा, अमित वर्मा, मुकेश वर्मा, मुकेश टम्टा ने सहयोग किया। यहां खेल विभाग से नितिन तड़ागी, कृष्ण कुमार, प्रकाश सिंह, निखिलेश गहतोड़ी, सुनील जोशी, कमल सिंह, राजेंद्र जोशी, मुन्ना राय आदि थे।लोहाघाट में पवन, मदन और रिया ने जीती क्रॉस कंट्रीलोहाघाट (चंपावत)। खेल विभाग की ओर से आयोजित क्रॉस कंट्री दौड़ में पुरुष वर्ग में पवन सिंह मदन और महिला वर्ग में रिया ने पहला स्थान प्राप्त किया। क्रॉस कंट्री का शुभारंभ और समापन पूर्व जिला प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष गोविंद बोहरा ने किया। सब जूनियर बालक वर्ग की दौड़ में द्वितीय हर्षित सामंत, तृतीय करन कुमार रहे। महिला ओपन में द्वितीय निकिता, तृतीय गुंजन देव रहीं। पुरुष ओपन वर्ग में द्वितीय नितिन बोहरा, तृतीय नितिन त्रिवेदी रहे। यहां शैलेंद्र राय, प्रदीप ढेक, जीवन राय, खेल विभाग के चंद्रशेखर ओली, आनंद सिंह, दीपक सिंह, मोहन सिंह राणा, मनमोहन सिंह डांगी, संजय नाथ आदि ने सहयोग किया।