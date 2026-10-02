फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   6 RR Rifles won the Ogla Volleyball Tournament title

Pithoragarh News: ओगला वॉलीबाल टूर्नामेंट का खिताब छह आरआर राइफल्स ने जीता

Fri, 02 Oct 2026 10:58 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Fri, 02 Oct 2026 10:58 PM IST
विज्ञापन
6 RR Rifles won the Ogla Volleyball Tournament title
डीडीहाट (पिथौरागढ़)। ओगला खेल मैदान में आयोजित 18वें शहीद बलवंत सिंह जिमिवाल स्मृति वॉलीबॉल टूर्नामेंट का खिताब छह आरआर राइफल्स ने जीत लिया। शुक्रवार को हुए फाइनल मुकाबले में दर्शकों की भारी भीड़ जुटी।
विज्ञापन

फाइनल मुकाबला मेजबान ओगला और छह आरआर राइफल्स के बीच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में आरआर राइफल्स ने ओगला की टीम को 25-18, 23-25 और 25-16 से हराया। इस जीत के साथ आरआर राइफल्स ने टूर्नामेंट की ट्रॉफी अपने नाम की। विजेता टीम को ट्रॉफी और दोनों टीमों को नकद पुरस्कार दिए गए। वॉलीबॉल के फाइनल में गुड्डू धामी मुख्य अतिथि और कुमाऊं स्कॉट के सूबेदार मेजर ईश्वरी दत्त विशिष्ट अतिथि थे। शैलेंद्र शाह और नीरज चुफाल ने निर्णायक की भूमिका निभाई। अजय अवस्थी ने मैच का आंखों देखा हाल सुनाया।
विज्ञापन

आयोजक रंजीत जिमिवाल ने बताया कि प्रतियोगिता में कुल 27 टीमों ने प्रतिभाग किया। वॉलीबाल प्रतियोगिता में आयोजक मंडल के कैलाश अवस्थी, किशोर शाह, हर्षित मेहरा, विक्रम बिष्ट, राहुल जिमवाल, सुंदर जिमवाल ने सहयोग किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed