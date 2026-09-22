Pithoragarh News: डीडीहाट के 14 खिलाड़ी देहरादून में दिखाएंगे हुनर
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Tue, 22 Sep 2026 11:03 PM IST
विज्ञापन
डीडीहाट (पिथौरागढ़)। जनपद स्तर पर आयोजित मिनी खेलकूद प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करने वाले विकासखंड डीडीहाट के 14 छात्र-छात्राएं राज्य स्तर के लिए चयन हुआ है।
खो-खो में वेदा पब्लिक स्कूल डीडीहाट के सात छात्र भावेश जेठी, लोकेश, आयुष, पवन, अंशु, दिव्यांश, मयंक और प्राथमिक विद्यालय डीडीहाट के तीन छात्र फैज, अयान और कार्तिक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे।
राजकीय प्राथमिक विद्यालय नारायण नगर के अमन का 100 मीटर दौड़, प्राथमिक विद्यालय ननकुड़ी के हिमांशु का 50, 200 और 400 मीटर दौड़, प्राथमिक विद्यालय लधड़ा की मौली का 50, 100 और 200 मीटर दौड़ और नारायण नगर की गौरविका का बैडमिंटन में राज्य स्तर के लिए चयन हुआ है।
विज्ञापन
सभी चयनित बच्चे सात से नौ अक्तूबर तक देहरादून में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र कुमार, खेल समन्वयक वीरेंद्र कन्याल आदि ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दीं हैं।
विज्ञापन
खो-खो में वेदा पब्लिक स्कूल डीडीहाट के सात छात्र भावेश जेठी, लोकेश, आयुष, पवन, अंशु, दिव्यांश, मयंक और प्राथमिक विद्यालय डीडीहाट के तीन छात्र फैज, अयान और कार्तिक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे।
विज्ञापन
राजकीय प्राथमिक विद्यालय नारायण नगर के अमन का 100 मीटर दौड़, प्राथमिक विद्यालय ननकुड़ी के हिमांशु का 50, 200 और 400 मीटर दौड़, प्राथमिक विद्यालय लधड़ा की मौली का 50, 100 और 200 मीटर दौड़ और नारायण नगर की गौरविका का बैडमिंटन में राज्य स्तर के लिए चयन हुआ है।
विज्ञापन
सभी चयनित बच्चे सात से नौ अक्तूबर तक देहरादून में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र कुमार, खेल समन्वयक वीरेंद्र कन्याल आदि ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दीं हैं।