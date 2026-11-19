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जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छह में 80 सीटों पर प्रवेश होने हैं। इसके लिए प्रवेश परीक्षा 28 नवंबर को होगी। विद्यालय में प्रवेश पाने की उम्मीद में 1159 विद्यार्थी परीक्षा में बैठेंगे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए विद्यार्थियों में होड़ है जबकि जिले में संचालित राजीव नवोदय विद्यालय में रिक्त सीटों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए जिले में आठ केंद्र बनाए गए हैं। हर विकासखंड में एक केंद्र होगा और विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर परीक्षा देने का मौका मिलेगा।छात्रावास की कमी छात्रसंख्या कम होने का कारणपिथौरागढ़। गंगोलीहाट में संचालित राजीव नवोदय विद्यालय में छात्रसंख्या घटने के पीछे का बड़ा और प्रमुख कारण छात्रावास की कमी है। विद्यालय में मौजूद एकमात्र छात्रावास की क्षमता 120 की है जबकि 170 विद्यार्थी इसमें रह रहे हैं। छात्रावास न होने से अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला करने से हाथ पीछे खींच रहे हैं। इस विद्यालय में दो छात्रावासों के निर्माण का प्रस्ताव शासन में धूल फांक रहा है।इन केंद्रों में होगी जवाहर विद्यालय की प्रवेश परीक्षाजीआईसी बेड़ीनाग, जीआईसी धारचूला, जीआईसी डीडीहाट, जीआईसी गंगोलीहाट, जीआईसी कनालीछीना, जीआईसी पीपलकोट, देवसिंह इंटर कॉलेज पिथौरागढ़, जीआईसी मुनस्यारी।जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छह में प्रवेश के लिए 28 नवंबर को परीक्षा होगी इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। हर विकासखंड में एक-एक परीक्षा केंद्र बनाया गया है। सभी सीटों पर प्रवेश होंगे। -अमित उप्रेती, प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, मर्सोली