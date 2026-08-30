Pauri News: विरेंद्र संरक्षक व हरी सिंह बने अध्यक्ष

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श्रीनगर। नगर क्षेत्र के एक निजी टेंटहाउस में रविवार को कमलेश्वर बागवान विकास समिति की बैठक हुई। इस मौके पर समिति की नई कार्यकारिणी का चुनाव कर विरेंद्र सिंह नेगी को समिति का संरक्षक, हरि सिंह बिष्ट अध्यक्ष, सुरेश गिरि महामंत्री, गोबर्धन गिरि सहसचिव, रामभरोंसी पुरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सौरभ नेगी उपाध्यक्ष, सुरेंद्र रावत संगठन मंत्री, नरपत सिंह बिष्ट कोषाध्यक्ष तथा दयाराम पुरी को समिति का संप्रेक्षक चुना गया। संवाद