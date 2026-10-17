फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pauri News ›   Surpanakha performed a dance in the Ramlila at Pauri.

Pauri News: पौड़ी की रामलीला में सूर्पणखा के किया नृत्य

Sat, 17 Oct 2026 05:36 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Sat, 17 Oct 2026 05:36 PM IST
विज्ञापन
Surpanakha performed a dance in the Ramlila at Pauri.
पौड़ी। रामलीला के छठवें दिन शुक्रवार की शाम कैकई-भरत संवाद से लेकर रावण-सुपर्णखा संवाद तक की लीलाओं का मंचन किया गया। सूर्पणखा की भूमिका में कशिश के नृत्य ने दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। वहीं रामलीला समिति की दूसरी स्मारिका नमामि रामम् का लोकार्पण भी किया गया।
विज्ञापन


मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार पोरी ने वंदना और आरती में प्रतिभाग किया। मंचन के दौरान कैकई-भरत संवाद, भरत का चित्रकूट प्रस्थान, पंचवटी में सीता को प्यास लगना, अत्रि मुनि और अनसूया से भेंट, सूर्पणखा की नाक कटना, खर-दूषण वध और रावण-सूर्पणखा संवाद की लीलाएं प्रस्तुत की गईं। सूर्पणखा की भूमिका कशिश ने निभाई। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केसर सिंह नेगी, पूर्व पालिकाध्यक्ष यशपाल बेनाम, पालिकाध्यक्ष हिमानी नेगी, वीरेंद्र खंकरियाल आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed