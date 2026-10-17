Pauri News: पौड़ी की रामलीला में सूर्पणखा के किया नृत्य

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मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार पोरी ने वंदना और आरती में प्रतिभाग किया। मंचन के दौरान कैकई-भरत संवाद, भरत का चित्रकूट प्रस्थान, पंचवटी में सीता को प्यास लगना, अत्रि मुनि और अनसूया से भेंट, सूर्पणखा की नाक कटना, खर-दूषण वध और रावण-सूर्पणखा संवाद की लीलाएं प्रस्तुत की गईं। सूर्पणखा की भूमिका कशिश ने निभाई। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केसर सिंह नेगी, पूर्व पालिकाध्यक्ष यशपाल बेनाम, पालिकाध्यक्ष हिमानी नेगी, वीरेंद्र खंकरियाल आदि मौजूद रहे। संवाद

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पौड़ी। रामलीला के छठवें दिन शुक्रवार की शाम कैकई-भरत संवाद से लेकर रावण-सुपर्णखा संवाद तक की लीलाओं का मंचन किया गया। सूर्पणखा की भूमिका में कशिश के नृत्य ने दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। वहीं रामलीला समिति की दूसरी स्मारिका नमामि रामम् का लोकार्पण भी किया गया।