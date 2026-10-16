Pauri News: नहाते समय नदी के तेज बहाव में बहा व्यक्ति

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कीर्तिनगर। क्षेत्र के अंतर्गत ढुंडेश्वर महादेव मंदिर के समीप नदी में नहाने के दौरान एक व्यक्ति तेज बहाव की चपेट में आकर बह गया। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और संयुक्त रूप से तलाश अभियान शुरू किया गया। कोतवाली निरीक्षक संजय मिश्रा ने बताया कि दिनेश लाल (53) निवासी ग्राम जाखी डागर, थाना कीर्तिनगर अपने गांव से एक डोली के साथ ढुंडेश्वर महादेव मंदिर आए थे। मंदिर के समीप नदी में स्नान करने के दौरान वह तेज बहाव में बह गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की ओर से नदी में बहे व्यक्ति की तलाश के लिए सर्च अभियान लगातार जारी है। संवाद