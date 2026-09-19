Pauri News: प्रवेश पंजीकरण के लिए आज अंतिम मौका, पोर्टल फिर खुला
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Sat, 19 Sep 2026 06:50 PM IST
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श्रीनगर। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विवि ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए यूईटी-2026 का ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल पुनः खोल दिया है। विवि के अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. ओपी गुसांई की ओर से जारी आदेश के अनुसार बीएड, एमएड, एलएलबी एवं एलएलएम कार्यक्रमों में रिक्त सीटों के सापेक्ष प्रवेश के लिए पंजीकरण की सुविधा 19 सितंबर को दोपहर 1 बजे से 20 सितंबर 2026 की रात 11:55 बजे तक उपलब्ध रहेगी।
यूईटी-2026 में अर्हता प्राप्त सभी पात्र अभ्यर्थियों को अपने पसंदीदा विवि परिसर अथवा संबद्ध महाविद्यालय/संस्थान और इच्छित पाठ्यक्रम का चयन करते हुए समर्थ एडमिशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। विवि ने स्पष्ट किया है कि 21 सितंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जानी है। एसआरटी परिसर में एलएलबी प्रथम सेमेस्टर में कुल 54 रिक्त सीटें हैँ, जबकि एलएलएम प्रथम सेमेस्टर में 8 रिक्त सीटें व बीएड में सात सीटें उपलब्ध हैं। बिड़ला कैंपस में बीएड की नौ, एमएड की 39, पौड़ी कैंपस में बीएड की 21 सीटें रिक्त हैं। बीजीआर कैंपस पौड़ी में एलएलम की 16, एलएलबी की 63 सीटें रिक्त हैं। संवाद
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यूईटी-2026 में अर्हता प्राप्त सभी पात्र अभ्यर्थियों को अपने पसंदीदा विवि परिसर अथवा संबद्ध महाविद्यालय/संस्थान और इच्छित पाठ्यक्रम का चयन करते हुए समर्थ एडमिशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। विवि ने स्पष्ट किया है कि 21 सितंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जानी है। एसआरटी परिसर में एलएलबी प्रथम सेमेस्टर में कुल 54 रिक्त सीटें हैँ, जबकि एलएलएम प्रथम सेमेस्टर में 8 रिक्त सीटें व बीएड में सात सीटें उपलब्ध हैं। बिड़ला कैंपस में बीएड की नौ, एमएड की 39, पौड़ी कैंपस में बीएड की 21 सीटें रिक्त हैं। बीजीआर कैंपस पौड़ी में एलएलम की 16, एलएलबी की 63 सीटें रिक्त हैं। संवाद
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