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Pauri News: कीर्तिनगर क्षेत्र पंचायत की बैठक 24 अक्तूबर को होगी

Fri, 09 Oct 2026 07:12 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Fri, 09 Oct 2026 07:12 PM IST
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Kirtinagar area Panchayat meeting will be held on October 24
श्रीनगर। क्षेत्र पंचायत कीर्तिनगर की बैठक 24 अक्तूबर को विकासखंड मुख्यालय स्थित सभागार में आयोजित होगी। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख अचला खंडेलवाल करेंगी। बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा के साथ क्षेत्रीय समस्याओं और विकास कार्यों पर चर्चा की जाएगी। खंड विकास अधिकारी सुमन लता ने बताया कि बैठक के एजेंडे में पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के साथ विद्युत, उरेडा, कृषि, उद्यान, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य एवं आपूर्ति, वन, राजस्व और पुलिस विभाग के कार्य शामिल हैं। इसके अलावा लोक निर्माण, ग्रामीण निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सिंचाई, जल निगम, जल संस्थान और स्वजल से जुड़े विषयों पर भी चर्चा होगी। उन्होंने बैठक में क्षेत्र पंचायत सदस्यों, ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत सदस्यों से प्रतिभाग करने की अपील की है। संवाद
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