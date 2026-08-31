Pauri News: जेआरएफ-नेट में गार्गी ने देशभर में हासिल किया सर्वोच्च स्थान

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गांव में संचालित आनंदा इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक डॉ. उत्तम सिंह भंडारी ने गार्गी को बधाई देते हुए उनसे विद्यालय का भ्रमण कर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि गार्गी की सफलता क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायी है। खुशी जताने वालों में आनंदा इंटरनेशनल स्कूल की प्रधानाचार्य गीता भंडारी, ग्राम सभा ढामक की पूर्व प्रधान सावित्री शाह, सुमन चमोली, कुलदीप चमोली, धन सिंह, प्रवीण चमोली, दीपक थापलियाल आदि शामिल रहे। संवादप्रिया ने नेट किया उत्तीर्णकीर्तिनगर। राजकीय इंटर कॉलेज हिंसरियाखाल से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली प्रिया बंगवाल ने नेट में 97 परसेंटाइल हासिल कर सफलता प्राप्त की है। प्रिया की इस उपलब्धि से विद्यालय परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। प्रभारी प्रधानाचार्य डाॅ. हर्षमणि पांडेय व अन्य शिक्षकों ने प्रिया बंगवाल को बधाई दी। संवाददेते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य और आगामी शैक्षणिक जीवन में निरंतर सफलता की कामना की है। संवाद