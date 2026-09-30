फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pauri News ›   Free testing at the Sub-District Hospital stops today; government fees will now apply.

Pauri News: उपजिला अस्पताल में आज से मुफ्त जांच बंद, देना होगा सरकारी शुल्क

Wed, 30 Sep 2026 06:06 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Wed, 30 Sep 2026 06:06 PM IST
विज्ञापन
Free testing at the Sub-District Hospital stops today; government fees will now apply.
फोटो
विज्ञापन

चंदन डायग्नोस्टिक से अनुबंध खत्म, अस्पताल की लैब में निर्धारित दरों पर होंगी जांचें
संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। उपजिला चिकित्सालय में एक अक्तूबर से मरीजों को पैथोलॉजी जांच के लिए शुल्क चुकाना होगा। राज्य सरकार की निशुल्क डायग्नोस्टिक योजना के तहत चंदन डायग्नोस्टिक के माध्यम से मिल रही मुफ्त जांच की सुविधा 30 सितंबर को समाप्त हो गई है। अब अस्पताल की अपनी पैथोलॉजी लैब में जांचें होंगी और मरीजों को इसके लिए निर्धारित सरकारी शुल्क देना होगा।
उपजिला चिकित्सालय में अभी तक निशुल्क डायग्नोस्टिक योजना के तहत मरीजों की विभिन्न पैथोलॉजी जांचें बिना शुल्क हो रही थीं। उपजिला चिकित्सालय के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. रचित गर्ग ने बताया कि राज्य सरकार की निशुल्क डायग्नोस्टिक योजना के तहत लोक-निजी सहभागिता (पीपीपी) के माध्यम से चंदन डायग्नोस्टिक के साथ किया गया अनुबंध 30 सितंबर को समाप्त हो गया है। इस संबंध में स्वास्थ्य महानिदेशालय से निर्देश भी मिल गए हैं। अस्पताल में जांच की सुविधा बंद नहीं होगी। बृहस्पतिवार से अस्पताल की अपनी पैथोलॉजी लैब में मरीजों की जांच की जाएगी। इसके लिए सरकारी दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा।
विज्ञापन

-----
बेस अस्पताल में पहले की तरह होगी जांच
श्रीकोट स्थित बेस अस्पताल में जांच व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा। वहां चंदन डायग्नोस्टिक के माध्यम से निशुल्क जांच की व्यवस्था लागू नहीं थी। मरीज पहले से ही अस्पताल में निर्धारित सरकारी दरों पर जांच करा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed