Pauri News: रोडवेज डिपो के स्थापना दिवस पर सम्मानित होंगे कर्मचारी

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श्रीनगर। परिवहन निगम के श्रीनगर डिपो के स्थापना दिवस पर पांच नवंबर को कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रगतिशील जन मंच की ओर से सुबह 11 बजे रोडवेज डिपो परिसर में होने वाले कार्यक्रम में दस साल से सेवाएं दे रहे नियमित और संविदा कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। मंच के संचालक अनिल स्वामी ने बताया कि कार्यक्रम में डिपो की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए परिवहन निगम से कार्रवाई की मांग उठाई जाएगी। इसके लिए जनदबाव बनाने को लेकर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है।