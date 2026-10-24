Pauri News: डॉ. अनुज तीसरी बार आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवा संघ के अध्यक्ष बने

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जिला मुख्यालय के कंडोलिया थीम पार्क में आयोजित अधिवेशन में चिकित्सकों की समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की गई। डॉ. विवेक सतलेवाल और डॉ. त्रिभुवन बैंजवाल की निगरानी में चुनाव संपन्न हुए। नई कार्यकारिणी में डॉ. श्वेता टांक को उपाध्यक्ष, डॉ. ऋतु सिंह को उपसचिव और डॉ. अवधेश डंगवाल को कोषाध्यक्ष बनाया गया। डॉ. हेमराज को आय-व्यय निरीक्षक और डॉ. तनुश्री को मीडिया प्रभारी का दायित्व सौंपा गया।जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. शैलेंद्र पांडेय और डॉ. जितेंद्र भाटिया को संघ का संरक्षक बनाया गया। वहीं, डॉ. कविता रावत, डॉ. मोनिका यादव, डॉ. रितु जुनेजा, डॉ. रचना पोखरियाल, डॉ. विवेक वर्मा और डॉ. नवीन कंडवाल को कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ. अनुज कुमार लोहान ने कहा कि डीएसीपी और विभागीय ढांचे का पुनर्गठन संघ की लंबे समय से लंबित प्रमुख मांगें हैं। संवाद