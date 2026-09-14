Pauri News: खंड स्तरीय संस्कृत प्रतियोगिता 23 से
देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 04:22 PM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 04:22 PM IST
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श्रीनगर। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के तत्वावधान में आगामी 23 सितम्बर से राइंका देवलगढ़ में खंड स्तरीय संस्कृत प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। खंड संयोजक और संस्कृत प्रवक्ता मनमोहन भट्ट ने बताया कि दो दिनों तक चलने वाली यह प्रतियोगिता कनिष्ठ और वरिष्ठ दो वर्गों में आयोजित होगी। कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग में और कक्षा 11 से स्नातकोत्तर के छात्र वरिष्ठ वर्ग में प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी अश्वनी रावत की देखरेख में यह प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। कहा कि छात्रों में संस्कृत भाषा, साहित्य एवं भारतीय संस्कृति के प्रति रुचि विकसित करने को लेकर संस्कृत अकादमी द्वारा समय-समय पर यह प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।
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