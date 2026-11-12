Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pauri News ›   Angry Anganwadi workers launch indefinite work boycott

Pauri News: नाराज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने शुरू किया बेमियादी कार्य बहिष्कार

Thu, 12 Nov 2026 06:56 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Thu, 12 Nov 2026 06:56 PM IST
विज्ञापन
Angry Anganwadi workers launch indefinite work boycott
पौड़ी। मानदेय बढ़ाने और सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त दस लाख रुपये देने समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है।
विज्ञापन

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संयुक्त संगठन मोर्चा उत्तराखंड के आह्वान पर बृहस्पतिवार को कार्यकर्ता और सहायिकाएं कलेक्ट्रेट परिसर के समीप एकत्रित हुईं। मांगों से नाराज कार्यकर्ताओं ने धरना देकर प्रदर्शन किया। ब्लॉक अध्यक्ष रिंकी रावत ने बताया कि 9 नवंबर तक कार्य बहिष्कार किया जा रहा था। शासन को ज्ञापन भेजकर मांगों पर कार्रवाई की मांग उठाई थी लेकिन उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा।
विज्ञापन

संगठन के दिशा निर्देशों पर कार्यकर्ताओं ने विभागीय ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यों के साथ ही पोषण ट्रेकर, बीएलओ और अन्य कार्यों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। कहा कि मांगें पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर बिनीता रावत, ललिता देवी, सावित्री देवी, लक्ष्मी देवी, संगीता देवी, रेखा देवी, पार्वती देवी आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed