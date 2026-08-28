Pauri News: झील का जलस्तर बढ़ने पर देवप्रयाग में अलर्ट जारी
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Fri, 28 Aug 2026 06:16 PM IST
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देवप्रयाग। टिहरी बांध की झील का जल स्तर बढ़ने पर प्रशासन की ओर से नगर क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है। नगरपालिका की ओर से डुगडुगी करवाकर नदी किनारे रहने वाले लोगों को विशेष सतर्क रहने को कहा गया है। साथ ही नगर स्थित संगम स्थल, टोडेश्वर रामकुंड, फुलाडी, बेलेश्वर, शांता नदी आदि घाटों पर स्थानीय श्रद्धालुओं सहित बाहरी स्थानों से आने वाले यात्रियों को स्नान आदि नहीं किए जाने की चेतावनी दी गई है। उधर केंद्रीय जलायोग की टीम भी भागीरथी व गंगा के जल स्तर पर निगाह बनाए हुए है। प्रशासन की ओर से टिहरी बांध का जलस्तर उच्चतम 820 मीटर तक पहुंचने के बाद कभी भी पानी छोड़े जाने की संभावना को देखते संबंधित विभागों को अलर्ट स्थिति में रखा गया है। टिहरी से कोटेश्वर, लसेर, मरोड़ा, मुनेठ, बागी सहित दूसरे छोर स्थित नगर, चाका पिछवाड़ा आदि में रहने वाले लोगों को भागीरथी तट से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। संवाद
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