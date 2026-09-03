Nainital News: बैरिकेडिंग पार कर कोतवाली में घुसे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता, दो हिरासत में

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यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग थी कि राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस ली जाए। साथ ही कांग्रेस की तरफ से दी गई तहरीर पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने कोतवाली के अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया। पुलिस ने पहले से ही पर्याप्त फोर्स तैनात कर बैरिकेडिंग कर रखी थी लेकिन प्रदर्शनकारी धक्कामुक्की करते हुए बैरिकेडिंग पार कर कोतवाली परिसर के अंदर पहुंच गए। कोतवाली के अंदर पहुंचने के बाद एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने धरना शुरू कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाने और शांत कराने का प्रयास किया लेकिन करीब 20 मिनट तक प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने दो प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद अन्य सभी लोग बाहर बाहर आ गए। देर रात तक कोतवाली के बाहर प्रदर्शनकारियों और समर्थकों की भीड़ जुटी रही। एहतियातन पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई।मशाल जुलूस की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस बहुउद्देशीय भवन और कोतवाली गेट पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। देर शाम जब यूथ कांग्रेस के लोग कोतवाली पहुंचे तब भी भारी फोर्स तैनात थी। हालांकि हंगामे के बाद संख्या बढ़ा दी गई। करीब 50 पुलिसकर्मी और एक प्लाटून पीएसी जवान तैनात किए गए हैं।मशाल के दौरान कोतवाली में घुसकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कई बार प्रदर्शनकारियों से बातचीत का प्रयास किया। हालांकि बाद में धरना समाप्त करा दिया गया। दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। मनोज कुमार कत्याल, एसपी सिटी