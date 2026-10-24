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हल्द्वानी: तीनपानी फ्लाईओवर हादसे में घायल छात्र प्रांजल की मौत; अब तक तीन की जान गईं, छात्रा का उपचार जारी

Sat, 24 Oct 2026 11:20 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी
अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी Published by: Heera Updated Sat, 24 Oct 2026 11:20 AM IST
सार

हल्द्वानी के तीनपानी फ्लाईओवर हादसे में घायल 17 वर्षीय प्रांजल मावड़ी की निजी अस्पताल में मौत हो गई। हादसे में अब तक तीन की जान गई है, जबकि एक छात्रा का उपचार जारी है। पुलिस शव का पोस्टमार्टम करा रही है।

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17-year-old student Pranjal Mawadi injured in Teenpani flyover accident dies
घायल छात्र प्रांजल की मौत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हल्द्वानी के तीनपानी के पास फ्लाईओवर पर हुए भीषण सड़क हादसे में घायल 17 वर्षीय प्रांजल मावड़ी ने रामपुर रोड स्थित निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। वह 12वीं पास कर पीलीकोठी स्थित कोचिंग में तैयारी कर रहा था। उसके पिता प्रेम सिंह मावड़ी भीमताल डायट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। हादसे में बीती रात दो युवकों की मौत हो गई थी, जबकि एक छात्रा का उपचार चल रहा है।

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कोतवाल विजय मेहता ने बताया कि शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है।

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