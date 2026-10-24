हल्द्वानी: तीनपानी फ्लाईओवर हादसे में घायल छात्र प्रांजल की मौत; अब तक तीन की जान गईं, छात्रा का उपचार जारी

हल्द्वानी के तीनपानी के पास फ्लाईओवर पर हुए भीषण सड़क हादसे में घायल 17 वर्षीय प्रांजल मावड़ी ने रामपुर रोड स्थित निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। वह 12वीं पास कर पीलीकोठी स्थित कोचिंग में तैयारी कर रहा था। उसके पिता प्रेम सिंह मावड़ी भीमताल डायट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। हादसे में बीती रात दो युवकों की मौत हो गई थी, जबकि एक छात्रा का उपचार चल रहा है।

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कोतवाल विजय मेहता ने बताया कि शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है।