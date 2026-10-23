फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Two people die in road accident in haldwani

हल्द्वानी: गौला फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई और पलटी, दो युवकों की मौत; युवक-युवती घायल

Fri, 23 Oct 2026 04:53 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी
अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी Published by: Heera Updated Fri, 23 Oct 2026 04:53 PM IST
सार

हल्द्वानी के गौला फ्लाईओवर पर शुक्रवार शाम करीब चार बजे काठगोदाम से लालकुआं जा रही एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और पलट गई। हादसे में कार सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक और एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गए।

विज्ञापन
Two people die in road accident in haldwani
गौला फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई और पलटी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हल्द्वानी शहर के गौला फ्लाईओवर पर शुक्रवार शाम करीब चार बजे एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और पलट गई। कार में एक युवती और तीन युवक सवार थे। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। कार सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक और युवती गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का एसटीएच में इलाज चल रहा है।

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार कार काठगोदाम से लालकुआं की तरफ जा रही थी। तभी अचानक कार घिसटती हुई काफी दूर तक गई और डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को एसटीएच भेजा, जहां दो युवकों को मृत घोषित कर दिया गया।

विज्ञापन

एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है और उनके होश में आने पर पूछताछ की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed