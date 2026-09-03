Nainital News: लालकुआं-कोलकाता विशेष ट्रेन 24 सितंबर को निरस्त रहेगी

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लालकुआं। पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल में राजेंद्र पुल, हाथीदह जंक्शन और रामपुर डुमरा स्टेशनों पर प्री-नॉन इंटरलॉकिंग/नॉन इंटरलॉकिंग कार्य तथा दिनकर ग्राम सिमरिया-बरौनी के बीच दोहरीकृत रेल लाइन के साथ नए पुल के निर्माण के चलते कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। रेलवे प्रशासन के अनुसार लालकुआं से कोलकाता जाने वाली 05060 लालकुआं-कोलकाता विशेष ट्रेन 24 सितंबर को निरस्त रहेगी। वहीं कोलकाता से लालकुआं आने वाली 05059 कोलकाता-लालकुआं विशेष ट्रेन 26 सितंबर को निरस्त रहेगी। ट्रेनों के निरस्तीकरण और मार्ग परिवर्तन से यात्रियों को होने वाली असुविधा को देखते हुए रेलवे ने संबंधित तिथियों की यात्रा से पहले ट्रेन का संचालन स्थिति जांचने की अपील की है।