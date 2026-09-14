उत्तराखंड: कालाढूंगी के चकलुवा में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार युवक की मौत, दूसरा गंभीर घायल

कालाढूंगी के चकलुवा के चौधरी गेट के पास सोमवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर कालाढूंगी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए कालाढूंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया।

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